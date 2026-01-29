Гимназию №2 в Красногорске откроют после капремонта к сентябрю

В городском округе Красногорск на улице Кирова, дом 23, продолжается капитальный ремонт Гимназии № 2. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным, как сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании школы, построенной в 1968 году и имеющей общую площадь 4285 квадратных метров, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы. Также обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, планируется закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы планируют к началу нового учебного года.