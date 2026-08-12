В гимназии Балашихи прошел пробный урок проекта «Киберурок»

В гимназии № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина в городском округе Балашиха состоялся пробный урок в рамках будущего проекта «Киберурок». Два будущих семиклассника, Егор и Арсентий, приняли участие в мероприятии, несмотря на каникулы.

Учитель информатики Татьяна Дойникова провела занятие, на котором рассказала, как избежать типовых ошибок при работе с искусственным интеллектом и научила замечать неточности в ответах нейросетей.

С 1 сентября 2026 года в школах Подмосковья стартует пилотный проект «Киберурок». В нем примут участие 215 школ в 41 муниципалитете, а охват составит около 55 тысяч учеников. Одной из ключевых площадок проекта станет гимназия № 1 в Балашихе.

Учитель информатики гимназии Юлия Севостьянова сообщила, что занятия будут проходить раз в неделю во внеурочное время. Всего запланировано 34 урока за год, каждый из которых будет длиться не более 40–45 минут. Упор будет сделан на практику: теорию дадут по минимуму, а большую часть времени ребята будут учиться применять навыки здесь и сейчас.

По словам Юлии Севостьяновой, задача педагогов — не просто познакомить детей с цифровыми инструментами, а научить ими пользоваться осознанно. Важно, чтобы школьники умели анализировать контент, который видят в сети, и понимали, как их собственные запросы влияют на результат.

С 2027 года проект планируют масштабировать на все школы региона. Главная цель инициативы — сформировать у школьников цифровую зрелость: умение не только пользоваться технологиями, но и понимать их возможности и риски.