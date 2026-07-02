Встреча о влиянии космоса на импрессионизм пройдет в музее в Серпухове 11 июля

В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея 11 июля состоится встреча «Под знаком импрессионизма: художники и звезды». Мероприятие пройдет в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на встрече посетители смогут познакомиться с русскими импрессионистами через призму их натальных карт. Авторская программа экскурсовода музея Светланы Окольниковой поможет разобраться в выборе сюжетов произведений импрессионистов.

На выставке представлено более 90 картин и 17 авторов. Гости узнают о судьбах и творческих методах художников, а также услышат истории о том, как Водолей Тархов стал «парижанином», Скорпион Юон — певцом русской природы, а Стрелец Фешин строил дом в американской пустыне.

Начало лекции в 15:30. 16+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея.