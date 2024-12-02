В ФНС Подмосковья напомнили о важности своевременной уплаты налогов

Срок уплаты имущественного налога завершился в Подмосковье 2 декабря. Его платят те, кто владеет недвижимостью и транспортом. О том, как работает эта система, рассказала начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Наталья Хомич в интервью Анастасии Букреевой на 360.ru.

Имущественный налог физических лиц платят те, кто имеет в собственности квартиры, жилые дома, земельные участки и транспорт. Традиционно срок уплаты назначен на 1 декабря. По словам Натальи Хомич, рассчитаться с налоговым органом можно заранее, перечислив средства на специальный счет.

«Налогоплательщик может перечислить деньги на единый налоговый счет, не дожидаясь уведомления. Это своего рода электронный кошелек, где будут находиться деньги до срока уплаты. Так плательщик может регулировать сроки перечисления денег и суммы», — пояснила она.

Уведомления об уплате налогов направляют жителям в бумажном и электронном виде. Так, в этом году было сформировано более четырех миллионов документов. Из них 2,8 миллиона — в цифровом формате. Его плательщики выбирают все чаще — за год число бумажных уведомлений в Подмосковье снизилось на 33%.

Если налогоплательщик не получил документ, то он может обратиться в налоговый орган или в МФЦ. Уведомление также не присылают, если жителю положены льготы или сумма начислений не превышает 300 рублей. Тогда ее переносят на будущий период.

Особые условия в Подмосковье работают для пенсионеров и участников СВО. Так, бойцы освобождаются от транспортного налога на один объект мощностью не более 150 лошадиных сил, а пожилые не платят за владение одним объектом недвижимости.

При неуплате налога вовремя начисляется пеня, а при невыполнении требований органа, задолженность взыскивается через суд.