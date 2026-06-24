В ФИЦ картофеля имени Лорха выведен новый сорт — «Альфа

В Федеральном исследовательском центре картофеля имени А. Г. Лорха в городском округе Люберцы выведен новый сорт картофеля под названием «Альфа». На его создание ушло более двенадцати лет. Сейчас чистый семенной материал передан в Госкомиссию. Если испытания пройдут успешно, в следующем году сорт внесут в реестр и начнут продвигать на поля.

Новый сорт создали по традиционной схеме: взяли две родительские формы, скрестили их, получили семена. Из них вырастили сеянцы, а затем начался отбор наиболее перспективных вариантов среди сотен клубневых поколений.

Сорт «Альфа» среднеранний. При поливе он может давать от шестидесяти до шестидесяти пяти тонн с гектара — это очень высокий результат. Клубни красивые, вкусные и хорошо хранятся зимой. Сорт устойчив к вирусам и реже поражается грибками.

Название «Альфа» появилось неслучайно. Как рассказали в центре, идея родилась после встреч с руководителем антитеррористической группы «Альфа» генералом Зайцевым. Новый сорт назвали в честь этих встреч и в знак уважения к работе бойцов подразделения.