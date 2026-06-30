В ФИЦ имени Лорха тестируют установку для защиты сельхозкультур

В Федеральном исследовательском центре имени А. Г. Лорха в Люберцах испытывают новую квантовую установку, способную совершить прорыв в защите сельскохозяйственных культур.

Институт представил проект — ионно-фотонный дезинфектор «Фотонник». Это навесная конструкция, которая крепится на трактор и использует мощное ультрафиолетовое излучение для подавления вредных микроорганизмов.

Особенность «Фотонника» в том, что его следует использовать ночью и заканчивать обработку за четыре часа до рассвета. Ученые объясняют это способностью микроорганизмов восстанавливаться под воздействием дневного света. Поврежденные ультрафиолетом патогены могут восстанавливать свою ДНК благодаря фотореактивации, а ночная обработка не дает им шанса на выживание.

Ранее подобную технологию было сложно реализовать из-за необходимости большого количества электроэнергии. Однако с появлением мобильных средств для выработки электроэнергии стало возможным устанавливать мобильные энергосистемы на базе обычных тракторов. Разработчики из центра Лорха решили эту задачу, встроив в систему небольшой бытовой электрогенератор.

Первый «Фотонник» последние два года успешно тестировали в Благовещенске на плантациях сои. Ультрафиолет справился с болезнями не хуже традиционных химических препаратов. Сейчас эксперименты перенесли на картофельные поля, где исследователи отлаживают скорость движения трактора и дозы УФ-облучения для достижения оптимальной эффективности.