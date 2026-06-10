В фермерском хозяйстве под Коломной развивается новое козоводческое направление

В селе Нижнее Хорошово городского округа Коломна активно развивается фермерское хозяйство «Мишкина поляна». Здесь содержат несколько пород коз, выращивают молодняк и готовятся к расширению фермы.

Глава хозяйства Наталья Иванова рассказывает, что все началось с ее желания завести домашних животных. «Я просто сказала мужу: купи мне двух коз. Даже одну сначала хотела, но потом поняла — ей будет одиноко», — вспоминает она.

Решение завести животных появилось после ухода Натальи с работы, связанной с постоянным общением и высокой ответственностью. Супруг поддержал идею, и пара начала подбирать животных. В итоге в хозяйство попали шесть коз, среди которых была и беременная самка.

Сейчас в хозяйстве сформировались несколько направлений: англо-нубийское, альпийское и помесное ламанчское. Появилось и новое поколение — девять козлят, которые еще питаются молоком из бутылочек.

По словам хозяйки, каждая порода дает свой вкус молока — от насыщенного «пломбирного» до более мягкого сливочного оттенка. Хозяйство планирует расширение: строительство нового козовника, развитие кормовой базы и возможный запуск агротуристического направления. «Люди приезжают просто посмотреть на коз, пообщаться. И я понимаю, что это может стать отдельным направлением», — говорит фермер.