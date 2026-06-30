В Электростали прошла сессия по подготовке психолого-педагогических классов

Тридцатого июня на базе школы № 22 в городе Электросталь прошла третья стратегическая сессия для более чем двухсот директоров школ из сорока шести округов. Они откроют психолого-педагогические классы с первого сентября. В сессии участвовали представители ГГТУ, КУРО и МГППУ.

С началом учебного года будут внедрены две модели работы психолого-педагогических классов. Первая предполагает открытие класса или группы по предмету, который будет преподавать учитель в своей школе. Это может быть математика, физика, химия, биология, литература или английский язык.

Вторая модель — муниципальный сетевой класс. В этом случае базовые предметы будут изучаться в своей школе, а профильные дисциплины на углубленном уровне — в опорной школе для обучающихся из разных образовательных учреждений.

Работа психолого-педагогического класса поможет выявить мотивированных и заинтересованных учащихся, которые хотят получить профессии в области педагогики и социальной поддержки. У школьников будет возможность получить первый документ о профессии с присвоением квалификации «Младший воспитатель» или «Вожатый».

На сессии были подписаны договоры о сотрудничестве между Московским государственным психолого-педагогическим университетом и администрациями городских округов Электросталь и Ленинский. Электросталь станет флагманом реализации нового подхода к обучению в психолого-педагогических классах.