В Электростали на улице Николаева идет капитальный ремонт дома
В городском округе Электросталь на улице Николаева, 23, продолжается капитальный ремонт жилого дома. На объекте задействовано 23 специалиста.
На текущий момент рабочие завершили ремонт скатной крыши и усиление фундамента здания. Теперь основное внимание они уделяют фасаду: начали оштукатуривание и усиление кирпичной кладки в дворовой части.
Параллельно ведутся работы в подвале дома, где бетонируют армированную стяжку пола.
Завершить ремонт дома планируют в конце августа, а работы по подвалу — в середине октября.
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