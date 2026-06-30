В Электростали на улице Николаева идет капитальный ремонт дома

В городском округе Электросталь на улице Николаева, 23, продолжается капитальный ремонт жилого дома. На объекте задействовано 23 специалиста.

На текущий момент рабочие завершили ремонт скатной крыши и усиление фундамента здания. Теперь основное внимание они уделяют фасаду: начали оштукатуривание и усиление кирпичной кладки в дворовой части.

Параллельно ведутся работы в подвале дома, где бетонируют армированную стяжку пола.

Завершить ремонт дома планируют в конце августа, а работы по подвалу — в середине октября.