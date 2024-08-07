Волейболисты из «Активного долголетия» выступили на турнире в Электрогорске

На городском стадионе в Электрогорске прошли соревнования по волейболу. На площадке встретились команды клуба «Активное долголетие» и молодежного центра.

На старте турнира участников поприветствовала начальник территориального отдела города Электрогорск Людмила Шапар. Она пожелала спортсменам удачи и интересной игры. Напряженный матч закончился вничью.

Отметим, что соревнования между пенсионерами и молодежью проводятся в Павлово-Посадском округе уже не первый раз. Участники клуба «Активное долголетие» играют с младшим поколением в настольный теннис, шашки и другие виды спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».