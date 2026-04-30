В Егорьевском округе открылись новые теплицы для выращивания клубники

В хозяйствах «Великий Край 1» и «Великий Край 2», расположенных в Егорьевском округе, открылись две новые теплицы. Здесь планируют выращивать клубнику в закрытом грунте. В прошлом году фермеры уже культивировали эту ягоду: часть — в открытом грунте, часть — в первой теплице. Они собрали пробный урожай и продали его местным жителям. В этом году фермеры намерены собрать 10 тонн клубники.

Всего в хозяйстве три теплицы. Две из них — новые, размером 100 метров в длину и 10 метров в ширину. Внутри планируют установить стеллажи с лотками, капельный полив и систему отопления. Это позволит получать урожай круглый год. В открытом грунте клубникой засеяли почти гектар земли.

Глава КФХ «Великий край 2» Константин Сависько рассказал, что сорта клубники подобраны разные — одни спеют раньше, другие позже. Сбор урожая проходит раз в два-три дня. В теплице клубника поспевает на две недели быстрее, чем на улице.

Продавать ягоду планируют в Егорьевске. Сейчас фермеры согласовывают с администрацией торговые точки. Помимо клубники, в планах засеять еще гектар малиной и ежевикой.

Все началось с гранта «Агростартап». В 2024 году Константин Сависько и Роман Вязов получили более девяти миллионов рублей на двоих. Тогда у них была одна теплица, в которой они пробовали выращивать зеленый лук. Сегодня хозяйство развивается, а поддержка государства помогла сделать первый большой шаг.