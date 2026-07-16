В Егорьевском округе фермерское хозяйство увеличивает урожай ягод

В деревне Березняки Егорьевского округа фермерское хозяйство «Ягодная Свита» второй год успешно выращивает ягодные, плодовые и декоративные культуры. На участке разводят клубнику, малину, ежевику, смородину, а также розы, хризантемы и георгины.

Хозяйство занимает несколько земельных участков, и активные работы ведутся примерно на трех гектарах. Фермеры подбирают сорта, которые лучше адаптируются к местному климату.

По словам учредителя и генерального директора ООО «Ягодная Свита» Рахмана Исаева, в прошлом году урожай был небольшим — около 100–200 килограммов. В этом сезоне удалось собрать уже примерно 400–500 килограммов ягод. Сейчас в хозяйстве делают упор на сорта, которые лучше переносят местные погодные условия.

«Сейчас мы выделяем растения, которые хорошо выдерживают дожди и дают урожай без лишних обработок», — рассказал Рахман Исаев.

В хозяйстве также готовят землю под будущий плодовый сад. Фермер планирует высадить не менее одного гектара сада и в дальнейшем воспользоваться мерами поддержки для развития сельскохозяйственного производства.

Председатель Совета депутатов Егорьевского округа Михаил Лавров отметил, что такие небольшие хозяйства важны для территории. По его словам, работа с ягодами требует больших финансовых и физических затрат, но при этом дает жителям возможность покупать местную продукцию.

В администрации округа фермеру помогают консультациями и содействием в поиске работников для сезонной занятости. Рахман Исаев отметил, что такая поддержка особенно важна для начинающих сельхозпроизводителей.