В Егорьевске впервые установили зубные импланты по методике аll-on-4

В стоматологической поликлинике Егорьевской больницы впервые провели операцию по установке зубных имплантов на нижней челюсти по методике «All-on-4». Это значит, что на четырех имплантатах фиксируется несъемный протез, который пациент не снимает и не вынимает.

Методику предложил Павел Мало в 2001 году, но тогда все делали без использования компьютерных технологий. Сейчас процесс включает последовательное рентгеновское обследование, создание рентгенологического шаблона и установку имплантатов — без разрезов и швов. Уже на следующий день пациент идет за зубами.

Евгений Ильичев, заведующий стоматологической поликлиникой Егорьевской больницы, пояснил, что успех операции зависит от подготовки. Сначала снимают слепки, делают модели, отправляют в лабораторию. Там сканируют, изготавливают рентгенологический шаблон. Затем делают повторное КТ и изготавливают окончательный шаблон, по которому устанавливают имплантаты. Вся операция занимает около 40 минут — часа. При хорошей организации весь процесс от начала до получения готовых зубов занимает две недели.

В дальнейшем в поликлинике планируют развивать имплантологическое направление. Для Егорьевска это большой шаг вперед. Теперь пациентам с полным отсутствием зубов не нужно ехать в Москву — современную помощь можно получить здесь. Врачи говорят, что для них это особая гордость — возможность вернуть людям уверенность и возможность улыбаться.