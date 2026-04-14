В Егорьевске лесничие получили новую технику для работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал Егорьевскому филиалу «Мособллес» новую технику. Два трактора «Беларус» с лесными граблями, отвалами и защитными решетками, а также две лесопатрульные машины на базе «Нивы» и «УАЗ Фермер» поступили в распоряжение лесничества.

Тракторист Дмитрий Редичкин, который работает в лесничестве уже девять лет, поделился своими впечатлениями: «Раньше подъезжаешь, дерево лежит, выходишь с пилой, перепиливаешь, откидываешь. А сейчас могу, не останавливаясь, растолкать дерево и проехать дальше».

Заместитель директора — лесничий Егорьевского филиала «Мособллес» Андрей Почечуй пояснил, что техника нужна для санитарных рубок, уборки неликвидной древесины и патрулирования лесов. Постоянное обновление автопарка помогает филиалу работать эффективнее.

Всего на базе филиала сейчас около 60 единиц техники: автоцистерны, тракторы, гусеничные машины, автомобили повышенной проходимости. Лесничие благодарят за обновление губернатора Московской области Андрея Воробьева, руководство комитета лесного хозяйства и филиала.