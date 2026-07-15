В эфире «Матч ТВ» прошла жеребьевка VIII детского хоккейного турнира Ovi Cup

В эфире телеканала «Матч ТВ» легендарный хоккеист Александр Овечкин назвал имена 24 команд-участниц VIII детского хоккейного турнира Кубок Александра Овечкина (Ovi Cup). Турнир проводится в Московской области с 2018 года и за это время стал визитной карточкой региона и получил международное признание.

Александр Овечкин высоко оценил уровень турнира. «Я тоже ребенком участвовал в турнирах — Кубок Третьяка, или какие-то маленькие турниры — мы ездили, получали колоссальное удовольствие. Сейчас Ovi Cup, я считаю, один из самых лучших турниров в России. Колоссальный ажиотаж среди детей. Сюда попадают лучшие команды», — прокомментировал он в эфире «Матч ТВ».

За главный трофей в 2026 году поборются команды из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Омска, Уфы, Казани, Челябинска, Магнитогорска, Череповца, Тольятти, Ярославля, Сочи, Минска и Астаны.

Матчи пройдут с 1 по 8 августа на двух подмосковных ледовых аренах: * Арена имени В. В. Петрова (Красногорск, ул. Лесная, 1а); * Арена имени В. И. Шалимова (Мытищи, ул. Летная, 17).

Главный финал и матч с участием звезд хоккея состоятся 8 августа в Мытищах.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Оперативная информация о турнире будет размещаться в официальном сообществе турнира в «VK», в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

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