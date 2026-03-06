В «Единой России» в Подмосковье предложили создавать технопарки для малых компаний

«Единая Россия» в Подмосковье выставила с предложением создавать технопарки для малых компаний. Партия уже собирает наказы в новую народную программу

«Прошедшая сегодня встреча продемонстрировала, как может проходить диалог между государством и бизнесом. Мы обсудили итоги выполнения народной программы „Единой России“, и даже получили предложения в новую — напомню, их сбор уже начался. Мы считаем актуальным предложение по организации технопарков и налоговым льготам», — отметил он.

«Мы хотели бы предложить создание технопарков для малых технологичных компаний, которые таким образом объединятся в своеобразные кластеры. Это позволит нам развиваться, поддерживать друг друга, совместно пользоваться своими разработками, инновациями. Также обращаемся за поддержкой в части предоставления льгот по налогообложению. Благодаря этому малые технологичные компании смогли бы направить допсредства на инвестиционные цели. Это поможет и дальше развивать производства: создавать рабочие мест, закупать сложное технологическое оборудование, внедрять робототехнику», — сказала Людмила Денисова.

В регионах необходимо создавать технопарки для малых технологических компаний, с таким предложением выступила директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова в ходе экспертного круглого стола подмосковной «Единой России», где подводились итоги выполнения народной программы в сфере промышленности. По ее словам, создание подобных площадок позволит таким компаниям совместно использовать свои разработки и инновации, что положительно повлияет на их развитие. «МедТеко» является разработчиком и производителем медицинского оборудования, ей уже более 25 лет. С 2024 года она включена в реестр малых технологичных компаний, получает поддержку от государства.

Замминистра напомнил, что Подмосковье является лидером по числу особых экономических зон (ОЭЗ), индустриальных и технопарков. При этом в регионе на сегодня насчитывается уже более 260 предприятий, официально имеющих статус малых технологичных компаний.

«С точки зрения возможностей, у нас есть все для таких компаний: земля, государственные индустриальные парки, есть даже уже наработки по организации новых таких объектов. Соответственно, это предложение может получить развитие — один из новых технопарков, возможно, как раз будет отдан под такие малые технологические компании. Можно проработать и объединение обоих аспектов — сделать технопарк для таких компаний, где им предоставят налоговые льготы, то есть по примеру особых экономических зон. Мы возьмем все это в работу, постараемся оперативно дать свое видение этого механизма», — сказал Кирилл Жигарев.

Напомним, круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат» прошел на площадке предприятия «Метровагонмаш» с участием руководства областного отделения «Единой России», депутатов, руководителей крупных предприятий и профильных министерств в Мытищах 5 марта. Его участники отчиталась об итогах работы по выполнению народной программы в сфере промышленности в Подмосковье.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, все стратегические отрасли региона в течение 5 лет продолжают показывать уверенный рост.

«По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Видим рост промышленного производства в 2,5 раза за последние пять лет, в два раза увеличились и объемы привлеченных инвестиций. Развитие промышленности в Московской области позволило за 5 лет создать более 400 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народную программу. Как и в 2021 году, ее соавторами станут жители регионов и эксперты. Сбор предложений проходит на сайте «естьрезультат.рф».