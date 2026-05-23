В Дубровицах высадили новые сорта сирени

На территории культурно-просветительского центра «Дубровицы» появились два новых сорта сирени. Во время фестиваля были высажены саженцы «Галины Улановой» и «Маршала Жукова». Теперь общее количество ароматных кустарников, высаженных за восемь лет фестиваля, достигло 23. Большинство из них — работы отечественного селекционера Леонида Колесникова и творческой селекционной группы «Русская сирень».

Среди современных сортов — сирень «Дубровицы», которую представили гостям праздника в 2023 году.

В прошлом году фестиваль в Дубровицах признали лучшим среди всех сиреневых фестивалей в мире. Диплом, подтверждающий это, разместили среди букетов на выставке в Сиреневом зале культурно-просветительского центра.

Через два года «Сиреневый фестиваль» в Дубровицах отметит 10-летний юбилей. По словам заместителя директора Светланы Герасимовой, каждый фестиваль уникален. За два дня здесь пройдут порядка 20 событий: выставки, мастер-классы, концерты и лектории. Также будет работать «Зона красоты», где гости смогут узнать больше о театральном этикете и принять участие в «Модном приговоре».