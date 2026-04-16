В Дубненской больнице начали использовать новое оборудование УЗИ

В женской консультации Дубненской больницы установили современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум-класса Esaote MyLab X8 стоимостью более 16 миллионов рублей. Устройство будет применяться в различных областях медицины, включая акушерство и гинекологию, где особенно важно проводить точные исследования.

Одной из ключевых возможностей нового аппарата является проведение 3D- и 4D-исследований. Это позволяет врачам получать более детальную информацию для диагностики, а будущим мамам — видеть объемное изображение своего ребенка.

«Аппарат оснащен пятью датчиками для разных типов исследований — как наружных, так и внутренних. Продуманы и детали, которые делают процедуру комфортнее — например, подогреваемый отсек для геля», — отметила врач ультразвуковой диагностики Елена Кошелева.

Кроме того, в Дубненскую больницу поступили еще три аналогичных аппарата УЗИ. Их преимущество — встроенные технологии искусственного интеллекта, которые помогают врачам быстрее анализировать данные и ускоряют процесс диагностики примерно на 30%.

Один из аппаратов уже используют в поликлинике №1 для исследований сердца и сосудов. За короткое время было проведено более ста обследований. Комплекс портативный, что особенно удобно для выездной работы.

Все оборудование поступило в рамках нацпроекта «Активная и продолжительная жизнь». Вместе с новой техникой усилилась и команда: в Дубненскую больницу за последнее время пришли 13 врачей ультразвуковой диагностики и 8 специалистов функциональной диагностики.