В Дубне заработал новый детский офтальмологический центр

На базе детской поликлиники №2 ГБУЗ МО «Дубненская больница» открылся современный детский офтальмологический коррекционный центр. Его оснащением занималась фармацевтическая компания «ПСК Фарма», рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Теперь дети смогут получить специализированную офтальмологическую помощь в своем городе, без необходимости ездить в другие муниципалитеты.

«Инвестиции в здоровье подрастающего поколения — неотъемлемая часть социальной ответственности компании «ПСК Фарма». Мы гордимся тем, что можем предоставить юным жителям Дубны доступ к современной офтальмологической помощи», — отметила генеральный директор компании Евгения Шапиро.

Центр оснащен новейшим оборудованием для диагностики и коррекции нарушений зрения, включая аппараты «Синоптофор МГ» и «ФОРБИС» для работы с косоглазием и бинокулярным зрением. Также в центре есть все необходимое для лечения амблиопии и спазмов аккомодации. Для повышения эффективности терапии будет применяться программа «Плеоптика 3», которая позволяет проводить лечение в интерактивном игровом формате.

Компания «ПСК Фарма» — резидент особой экономической зоны «Дубна» и одна из лучших фармацевтических компаний страны по версии журнала Forbes.