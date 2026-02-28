В Дубне студент организовал экоквесты по сбору пластиковых бутылок

В Дубне неравнодушный к вопросам экологии студент-айтишник Артем Сафонов организовал в школах города эко-уроки «Секреты переработки» и квесты по сбору пластиковых бутылок. За время проекта удалось собрать 40 килограмм пластика.

Молодой человек с детства проявлял интерес к проблеме загрязнения окружающей среды. Став студентом университета «Дубна» по направлению «Информатика и вычислительная техника», он продолжил заниматься волонтерством.

Вуз помог ему организовать проект «Экогуд» и выиграть грант Росмолодежи. На грантовые средства в университете установили контейнеры для сбора пластикового мусора, а на территории кампуса построили ангар для собранного пластика.

Параллельно Артем вместе с другими неравнодушными студентами стал проводить в местных школах эко-уроки «Секреты переработки», на которых рассказывал, как уменьшить количество потребления пластика. Также он организовал эко-квесты, которые понравились школьникам.

Проект продолжался пять месяцев. За это время студенты, преподаватели и школьники собрали 40 килограмм пластика: больше 950 бутылок. Из них компания «Экосреда», занимающая созданием парковой мебели из пластика, создала скамейку.

Ранее стало известно, что в Подмосковье провели серию акций по раздельному сбору отходов.