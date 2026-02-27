Серию акций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье 28 февраля

В последний день зимы в Подмосковье пройдут акции, посвященные раздельному сбору отходов. Жители ряда муниципалитетов смогут сдать на переработку макулатуру, пластик, металл и другие материалы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее обратил внимание на то, что в регионе растет число людей, которые интересуются экологической повесткой и готовы продвигать соответствующие инициативы.

Среди приоритетных направлений работы – просвещение как взрослых, так и подрастающего поколения. Активность жителей и общественных объединений помогает достигать намеченных результатов в этой сфере.

В Одинцовском округе акции 28 февраля пройдут по четырем адресам: в Дубках на улице Дениса Давыдова возле общежития ВШЭ, в Звенигороде на улице Ленина, в Кубинке на Школьной улице в поселке Старый городок, а также в поселке Часцы.

В Богородском округе пункт приема откроется в Ногинске на Советской улице. В Красногорске вторсырье можно будет сдать в Путилкове на Новотушинской улице. В Серпухове акция пройдет на улице Ворошилова, в Электростали — на улице Тевосяна.

В Химках пункт приема организуют на улице Германа Титова, во Фрязине — в фойе Дворца культуры «Исток» на Комсомольской улице.

Участие в раздельном сборе отходов дает жителям возможность повлиять на состояние окружающей среды. Кроме того, такие мероприятия служат наглядным примером для детей и подростков, помогая формировать у них ответственное отношение к природе.