В Дубне стартовал прием документов в Дмитровский техникум

В структурном подразделении №3 Дмитровского техникума в городе Дубне началась приемная кампания. Здесь будущих студентов ждут девять бюджетных и одна внебюджетная специальности.

Прием документов продлится до 15 августа. Абитуриентам предложат освоить востребованные профессии в сферах медицины, промышленности, пожарной безопасности, автомобилестроения, дизайна и радиоэлектроники.

«Приемная комиссия работает ежедневно по будням с 9 до 16 часов. Мы ждем всех ребят и готовы помочь определиться с выбором», — говорит секретарь приемной комиссии Елена Киселева.

Традиционно наиболее популярными направлениями остаются «Сестринское дело» и «Пожарная безопасность». Будущим медикам предстоит пройти психологическое тестирование, а поступающим на пожарное направление — подтвердить физическую подготовку.

В техникуме особое внимание уделяют практической подготовке. Студенты учатся на базе предприятий-партнеров, среди которых Дубненская больница, МСЧ №9, пожарно-спасательные части города и компания «Промтех». В этом году здесь также открыли современную лабораторию для подготовки монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Всего в новом учебном году техникум планирует принять 275 студентов.