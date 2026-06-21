В Дубне прошел полумарафон «Большая Волга»

Двадцатого июня в Дубне состоялся полумарафон «Большая Волга», который стал вторым стартом летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья». В мероприятии приняли участие 1264 бегуна из 30 регионов России.

Участникам предложили несколько дистанций на выбор: 3, 5, 10 и 21,1 километра, а также детские забеги на 300 и 600 метров. Для участников и гостей праздника были организованы веселые разминки.

Абсолютным победителем дистанции 10 километров стал Вадим Киреев. Его итоговое время — 31:57.

> «Изначально планы на старт были не очень серьезные, добежать с хорошим результатом. Хотел близко к личному рекорду — 31:50. Но довольно резко вышло солнце, и я скорректировал свои ожидания», — поделился Вадим Киреев.

В свой день рождения Егор Соловьев стал победителем на дистанции 21,1 километра. Его результат — 01:13:19.

> «Во-первых, организация классная! Первый раз присутствую на таких стартах. По сравнению с нашей Тверью — прямо земля и небо», — отметил Егор Соловьев.

С результатами стартов можно ознакомиться на сайте [СУПЕРЛИГАМО.РФ](https://runningmr.ru/) и в сообществе [в VK](https://vk.com/runningmr).

Напомним, что сезон «Суперлиги Подмосковья» стартовал с кросс-полумарафона «Одинцово-2026» в апреле. 5 июля участники серии выйдут на дистанции Коломенского полумарафона «Летопись победы». Итог бегового сезона подведет Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», который состоится 25 июля.