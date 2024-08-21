Новые автобусы вывели на два маршрута в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Автопарк Дубны пополнили два новых ЛаАЗа. Автобусы курсируют на двух городских маршрутах.

Правительство Подмосковья передало новые автобусы по просьбе главы городского округа Дубна Максима Тихомирова. Сейчас они обслуживают маршруты № 7 и № 11.

«До конца лета планируется, что в регион поставят еще более 100 транспортных средств. Планируем, что правительство области снова поддержит наш наукоград и выделит дополнительные автобусы, чтобы в зиму войти с надежной автобусной базой», — поделился глава.

Всего в августе подмосковные округа получили 350 новых автобусов, которые вывели на 160 маршрутов. В новом общественном транспорте есть все необходимое для комфорта пассажиров и водителей.

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