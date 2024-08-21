Новые автобусы вывели на два маршрута в Дубне

Автопарк Дубны пополнили два новых ЛаАЗа. Автобусы курсируют на двух городских маршрутах.

Правительство Подмосковья передало новые автобусы по просьбе главы городского округа Дубна Максима Тихомирова. Сейчас они обслуживают маршруты № 7 и № 11.

«До конца лета планируется, что в регион поставят еще более 100 транспортных средств. Планируем, что правительство области снова поддержит наш наукоград и выделит дополнительные автобусы, чтобы в зиму войти с надежной автобусной базой», — поделился глава.

Всего в августе подмосковные округа получили 350 новых автобусов, которые вывели на 160 маршрутов. В новом общественном транспорте есть все необходимое для комфорта пассажиров и водителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».