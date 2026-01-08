В Дубне плетут кружева на коклюшках

В подмосковном наукограде Дубна уже 30 лет работает уникальный кружок — здесь девочки осваивают старинное искусство кружевоплетения на коклюшках. Это единственное место в городе и во всем округе, где бережно сохраняют и передают древнее ремесло.

В светлой комнате гимназии № 11 раздается равномерный, успокаивающий стук деревянных коклюшек. Под руководством мастера Ольги Андреевны Никандровой юные кружевницы создают не только салфетки и воротнички, но и целые платья, и даже елочные украшения, которые становятся прекрасными подарками.

«Во-первых, это эстетично, это красиво. У нас все натуральное: валики набиты простым сеном, нитки натуральные, коклюшки деревянные. Во-вторых, для детей это полезно, это мелкая моторика. Учителя говорили, что дети, которые ходили в начальных классах на кружева, стали лучше писать», — отметила Никандрова.

За 30 лет работы кружка сотни дубненских девочек освоили тонкое ремесло. Их работы регулярно побеждают на конкурсах. У мастериц уже три губернаторские и одна президентская премия. Конкурентов на областных соревнованиях у них просто нет — они единственные в регионе, кто владеет этой техникой.

В Дубне высокий процент детей, занятых в кружках и секциях. Городские власти создают условия для развития дополнительного образования, поддерживая как техническое творчество, так и спорт, музыку и народные промыслы. Кружевоплетение — один из самых красивых примеров возрождения традиций, которое находит отклик у новых поколений.