В Дубне отметили День защиты детей

В первый летний день, 1 июня, в городском округе Дубна прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Основной площадкой стал Парк семейного отдыха на Большой Волге.

Жители собрались, чтобы вместе отпраздновать этот радостный день. Взрослые и малыши танцевали, играли и мастерили. Программа мероприятия была интересной и разнообразной, она учитывала интересы людей разного возраста.

На интерактивных площадках «Города профессий» было многолюдно. Пожарные, спасатели, полицейские и медики скорой помощи выставили свою технику и рассказали о своей работе. Дети с интересом слушали рассказы и примеряли форму.

На сцене выступали творческие коллективы города — театральные, хоровые и танцевальные. Также работал контактный зоопарк и был организован «Креативный парк», где дубненские мастера и рукодельницы проводили мастер-классы.

День защиты детей — это добрый праздник, который отмечается в 60 странах мира. Для юных россиян это также начало долгожданных летних каникул. В дубненском парке царила жизнерадостная атмосфера прекрасного июньского дня.