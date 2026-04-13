В Дубне начался ремонт одной из главных улиц

Сегодня в городском округе Дубна стартовали ремонтные работы на проспекте Боголюбова. Фреза уже работает — старое покрытие срезают и готовят поверхность к основным этапам.

«В этом году мы начинаем масштабные ремонтные работы, при поддержке губернатора увеличим в несколько раз фонд», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Проспект Боголюбова отличается высокой загруженностью транспорта. Протяженность ремонтируемого участка составляет около двух километров. С утра на месте работают 16 человек и 14 единиц техники. Глава городского округа лично пообщался с подрядчиком и оценил ход работ.

Планируется, что все работы будут завершены до конца мая. Сначала отфрезеруют одну половину дороги и уложат асфальтобетонное покрытие, затем перейдут на вторую половину. Ремонт будет проходить с частичными перекрытиями движения.

Помимо проспекта Боголюбова, в этом году в Дубне капитально отремонтируют еще шесть улиц.