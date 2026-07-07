В Дубне начали строить новую детскую поликлинику

В городе Дубне на улице Энтузиастов началось строительство детской поликлиники ГБУЗ МО «Дубненская больница». Подрядчик уже приступил к разработке котлована и устройству временных дорог. Проект является частью программы модернизации здравоохранения Московской области и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, а ее общая площадь составит 5 450 квадратных метров. В трехэтажном здании разместятся три структурных блока: поликлиническое детское отделение, блок инфекционных заболеваний и блок неотложной помощи с отдельными входами.

На прилегающей территории будут обустроены тротуары, места для отдыха, парковка для посетителей и детская площадка. Новое учреждение станет многофункциональным центром детской медицины, оснащенным по современным стандартам. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.