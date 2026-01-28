В Дубне коммунальщики работают в авральном режиме после сильного снегопада

В Дубне коммунальные службы работают в авральном режиме практически без сна. Они борются с последствиями сильного снегопада, который обрушился на Подмосковье.

Специалисты в районе Левобережья завершили работу в 00:00, а приступили к расчистке снега уже в 05:00. Активная работа ведется на улицах Володарского, Центральной, Свободы и Тверской.

На маршруты выехали 16 тракторов со щетками и семь комбинированных дорожных машин.

Также городским службам помогают предприниматели: кто-то расчищает снег лопатами, другие используют снегоуборочные отвалы. Один из местных жителей, Александр, установил такое устройство на своем автомобиле «Нива». Техника отлично справляется с задачей.

Ранее стало известно, что мост и платформы на станции МЦД «Лобня» начали очищать от снега с пяти утра. На месте работает бригада из двух человек.