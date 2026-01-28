Мост и платформы на станции МЦД «Лобня» начали очищать от снега с 5 утра

В Лобне борются с последствиями мощного снегопада, который засыпает Подмосковье почти сутки. На станции МЦД «Лобня» с пяти утра начали очищать от снега мост и платформы.

На месте работает бригада из двух человек. К началу шестого они уже успели расчистить территорию у моста, пандус, ступени и подходы к кассам.

Ступени пешеходного моста чистят в два этапа: сначала убирают основную массу снега лопатой, потом проходятся шваброй с губкой, чтобы тщательнее убрать влагу и грязь.

«Чистим два раза в день: утром, до наплыва пассажиров, и поздно вечером, после последней электрички», — рассказал один из рабочих.

Ранее стало известно, что коммунальщики в Сергиевом Посаде работают день и ночь после сильного снегопада. Ключевые магистрали обслуживают круглосуточно.