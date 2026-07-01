Капремонт школы №1 в Дрезне завершат к сентябрю

В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней общеобразовательной школы №1. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта составляет 70%.

Обновление школы проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте ежедневно трудятся более 70 строителей и 5 единиц техники. В настоящее время активно ведутся отделочные работы, также параллельно монтируются инженерные системы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, идет облицовка фасада керамогранитом, устройство входных групп и благоустройство территории — планировка, установка забора и устройство основания под отмостку.

После ремонта здание площадью более 3,6 тысячи квадратных метров станет современным образовательным центром для жителей Дрезны. Здесь появятся обновленные учебные кабинеты, просторные рекреации, спортивный зал, столовая и административные помещения. На пришкольной территории будет оборудована комфортная зона отдыха, установлено новое ограждение, а также выполнено благоустройство с учетом всех требований безопасности.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.