Детский сад при школк №26 в Люберцах капитально отремонтируют к сентябрю

В дошкольном отделении Школы №26, расположенном на улице Коммунистическая, дом 12А в городе Люберцы, продолжается капитальный ремонт. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла 40%.

На данный момент на объекте работает 40 человек. Строители завершили демонтажные работы и теперь занимаются общестроительными и отделочными работами, ремонтом кровли и фасада.

Площадь дошкольного отделения составляет 1 711 квадратных метров. В ходе капитального ремонта специалисты планируют заменить оконные блоки, возвести внутренние перегородки, установить вентиляционные короба, провести покраску стен, заливку и укладку пола, а также установить новые двери и осветительные приборы. Кроме того, будут проведены работы по модернизации пищеблока и прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.