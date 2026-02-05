В дошкольном лицее Ликино-Дулево провели необычное занятие

В дошкольном отделении Ликино-Дулевского лицея 5 февраля в 14:00 прошло необычное занятие по развитию речи. Оно состоялось в оборудованной театральной избе.

Дети старшей группы изучали сказки с помощью камишибая — формы японского уличного театра. Этот театр представляет собой деревянный узкий ящик с открывающимися дверками. С двух боковых сторон у него нет стенок, в эти отверстия вставляются иллюстрации. Рассказчик (камишибайя) меняет картонки с рисунками и комментирует действие.

Вероника, Анна, Евсей и Стефания по очереди побывали и слушателями, и рассказчиками. Теперь любимые сказки можно не только рассказывать, но и показывать.

«Впервые увидела такой театр на фото и, конечно, захотелось его иметь. Мастер из Орехово-Зуева, Сергей Крылов, изготовил его. Теперь используем камишибай на занятиях. А в праздники мы с ним просто отдыхаем», — поделилась музыкальный руководитель дошкольного отделения Елена Маслова.