Еще 37 учителей Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья

3 июля в Доме правительства Московской области состоялось первое в этом году вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека». 37 учителей получили возможность приобрести жилье за счет государства.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье работают более 53 тысяч учителей, и свыше 26% из них — молодые специалисты. Она подчеркнула значимость поддержки педагогов и важность создания условий для их профессионального роста.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в 2016 году по инициативе губернатора. За это время более 720 педагогов улучшили свои жилищные условия. В 2026 году квота составляет 43 места для опытных учителей и 30 — для молодых специалистов.

Участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ, имеющие стаж педагогической работы на территории Российской Федерации не менее пяти лет. Молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Московской области не менее трех лет, могут претендовать на участие в программе независимо от специальности.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова сообщила, что в 2026 году будет вручено 219 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту.

Помимо «Социальной ипотеки», в Московской области предусмотрен ряд других мер поддержки педагогов. Например, молодой специалист может получить пособие 150 тысяч рублей и ежемесячную доплату шесть тысяч рублей, если трудоустройство произошло впервые. Также предусмотрена ежемесячная надбавка за классное руководство — она составляет 11 тысяч рублей. Педагоги Подмосковья, у которых нет собственной недвижимости, могут получать компенсацию аренды жилья — до 30 тысяч ежемесячно.