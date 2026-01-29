В Доме Первых Московской области отметили первую годовщину

28 января в Доме Первых Московской области в Российском университете кооперации прошло празднование первой годовщины со дня основания этого пространства. Оно стало главной площадкой для реализации молодежных инициатив в регионе, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Организаторы праздника — Совет Первых регионального отделения. С приветственным словом выступили председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова и первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

На встрече с пресс-секретарем председателя Правления Движения Первых Максимом Ходыкиным участники смогли задать вопросы и обсудить актуальные темы. Праздник отметили церемонией награждения самых активных участников, чья работа способствовала развитию регионального отделения.

Подарком от Совета Первых стало театральное представление, подготовленное активистами. На площадке также прошли тематические мастер-классы по основным направлениям Движения Первых. Участники получили новые знания и навыки, необходимые для реализации своих идей и проектов.

Развитие системы дополнительного образования соответствует целям проекта «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети».