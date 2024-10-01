Концерт ко Дню пожилых людей прошел в доме культуры в Наро-Фоминске

Посмотреть выступление творческих коллективов пришли горожане, которые внесли значительный вклад в развитие округа. Для них в этот вечер прозвучало множество поздравлений и слов благодарности. Концерт стал хорошим поводом проявить заботу и внимание, подарить частичку души и поддержать людей старшего возраста.

«За вашими плечами — богатый жизненный опыт. Вы — живая связь поколений, хранители добрых традиций и моральных ценностей нашего общества, надежная опора детей, внуков и правнуков», — обратился к пришедшим на праздник глава муниципалитета Роман Шамнэ. Он поблагодарил пожилых людей за многолетний труд, мудрость и терпение, отметив что они регулярно участвуют в развитии округа, общественной и культурной жизни.

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