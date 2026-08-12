В домах культуры Подмосковья пройдет акция «Цвета России»

С 21 по 28 августа в домах культуры Московской области пройдет областная сетевая акция «Цвета России», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, для жителей подготовили творческие, познавательные, концертные и игровые программы.

В рамках акции пройдут мастер-классы и творческие мастерские, где участники будут создавать флаги, открытки, браслеты и другие работы в цветах российского триколора. Также запланированы выставки, викторины, квизы, концерты, флешмобы и игровые программы, посвященные празднику. Будут организованы тематические фотозоны.

В Центре культуры и искусств Тучково Рузского муниципального округа пройдет акция «Арт-Триколор». Гости смогут создать флаг своими руками, расписать стаканчики в цветах триколора, пройти арт-квест «Цвета вокруг нас» и собрать пазл-флаг.

Люберецкий дворец культуры и Дворец культуры имени Г. Конина муниципального округа Егорьевск также подготовили творческие и интерактивные программы. В Люберцах откроется «Мастерская России», где гости смогут сделать флажки, открытки и браслеты в цветах российского флага. В Егорьевске пройдут мастер-классы, интерактивная программа и викторина.

Жителей Московской области приглашают присоединиться к акции «Цвета России». Узнать программу, дату и время проведения можно в учреждениях культуры по месту жительства.