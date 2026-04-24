В Долгопрудном ученые обучают робота использовать лифт и пропуск

В лаборатории робототехники и интеллектуальных технологий в городе Долгопрудный идет работа над новым проектом. Ученые стремятся научить гуманоидного робота по имени Кекс пользоваться лифтом и выходить из здания с помощью пропуска.

Сейчас робот уже умеет выполнять различные движения, которые максимально приближены к человеческой биомеханике: он может драться, танцевать и даже посылать воздушные поцелуи. Однако ученые из МФТИ не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать его навыки.

С помощью алгоритма, который ему предстоит освоить, робот в будущем сможет ориентироваться в пространстве с использованием лидара, подходить к лифту и нажимать на кнопку вызова. Компьютерное зрение позволит ему заходить в открытую дверь, доезжать до первого этажа и выходить из здания, используя пропуск.

Этот робот является научной платформой, с помощью которой ученые планируют разработать эффективные и быстрообучаемые алгоритмы физического искусственного интеллекта. В перспективе гуманоидный робот сможет выполнять функции помощника в различных сферах: от курьера до сборщика урожая.