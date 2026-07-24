В Долгопрудном пройдет профориентационная смена IT-лагеря INNOCAMP

С 15 по 27 июля на базе Технопарка Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в городском округе Долгопрудный проходит смена детского IT-лагеря INNOCAMP. Участниками программы стали около ста детей из 25 субъектов Российской Федерации.

Каждый участник выбрал одно из трех направлений: разработка веб-приложений и искусственный интеллект на Python, дизайн и проектирование мобильных интерфейсов или создание и запуск собственного IT-продукта. Программа помогает школьникам не только получать теоретические знания, но и развивать практические IT-навыки.

Важной частью смены стали экскурсии в Инновационный центр «Сколково», МФТИ и офис Т-Банка. Эти поездки позволяют школьникам увидеть, как работают крупные IT-компании и научные лаборатории. Кульминацией станет интенсивный хакатон, где командам предстоит решить реальный кейс от партнера и побороться за призы.

Инициатива INNOCAMP способствует развитию цифровых компетенций у школьников и помогает им осознанно выбирать будущее в сфере технологий.