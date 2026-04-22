В Долгопрудном представили беспилотный грузовик GAZelle e-NN

В городе Долгопрудный в Институтском переулке, 9, компания «АвторОботикс» представила студентам Московского физико-технического института (МФТИ) беспилотный электрический грузовик GAZelle e-NN. Этот проект стал результатом совместной работы специалистов Института искусственного интеллекта МФТИ и инженеров Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Для создания автономной платформы создатели модернизировали конструкцию электромобиля. Они установили электрический усилитель руля, блок управления тяговым двигателем с рекуперацией энергии и модули управления тормозной системой. Система непрерывно анализирует данные с лидаров, камер и спутников навигации GNSS+RTK, умеет распознавать препятствия и предотвращать аварийные ситуации.

Автомобиль поддерживает два режима: беспилотный и режим управления водителем. Технология позволяет использовать его для перевозки грузов по всей России.

Заведующий лабораторией интеллектуального транспорта Центра когнитивного моделирования МФТИ Дмитрий Юдин отметил: «Чтобы это было массово, должно быть усовершенствовано законодательство, ну а технологии уже готовы к использованию».