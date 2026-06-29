Школу на Лихачевском шоссе в Долгопрудном построят в 2028 году

На площадке строительства школы № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном начались работы по устройству котлована фундамента здания. Одновременно идет вынос инженерных сетей.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на площадке работают 20 человек и 10 единиц техники. Разработано и вывезено 2,8 тысячи кубических метров грунта из общего объема в 25,1 тысячи кубических метров. Выполнены работы по переключению газопровода, вынесенного из пятна застройки, и продолжаются работы по выносу теплотрассы.

Новый корпус школы площадью 20,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом. В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом. Также предусмотрены административные и общешкольные помещения.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.