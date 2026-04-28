В Долгопрудном на уборку снега вывели 24 единицы техники после снегопада. Об этом сообщил директор МБУ «Благоустройство» Юрий Машков.

«Мы заранее подготовились, переоборудовали технику, и сегодня у нас 24 единицы работают на городских территориях», — подчеркнул он.

Машков отметил, что специалисты отслеживают прогнозы синоптиков, поэтому снегопад не стал неожиданностью.

Техника занимается расчисткой городских дорог и тротуаров, прометанием проезжей части, а затем обработкой покрытий реагентами. Работы ведут в круглосуточном режиме. Как уточнил руководитель предприятия, уборку начинают с раннего утра, поскольку движение транспорта не прекращается, а содержать улицы необходимо постоянно.

Вернуть технику из летнего режима в зимний удалось всего за день. На машины снова установили отвалы и необходимое оборудование для уборки снега.

По данным синоптиков, больше всего осадков в Подмосковье зафиксировали именно в Долгопрудном — 41 миллиметр, что составляет 110% месячной нормы апреля.