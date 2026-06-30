В Долгопрудном идет строительство дополнительного корпуса школы №7

Сейчас на строительной площадке активно ведутся работы: рабочие прокладывают кабельные линии энергоснабжения и инженерные сети, вывозят порубочные отходы деревьев для их дальнейшей утилизации. Также разрабатывают котлован под здание, вывозят с территории будущей школы грунт и занимаются погружением шпунта для укрепления стен котлована железными трубами.

В работах задействованы мини-погрузчик, три экскаватора, один автокран и пять самосвалов. Всего на стройке трудятся около двадцати человек. На сегодняшний день готовность объекта составляет пять процентов.

По словам руководителя проекта Николая Остроухова, завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.