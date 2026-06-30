В Долгопрудном идет капитальный ремонт дороги

Во дворе дома №22 по Лихачевскому шоссе в городе Долгопрудный сотрудники МБУ «Благоустройство» проводят капитальный ремонт дорожного покрытия.

Сегодня рабочие занимались укладкой бордюров. За день они уложили шестьдесят садовых и семьдесят дорожных бордюров. Сейчас рабочие делают планировку под асфальт: загружают щебень в ковш, машина его опрокидывает, а затем рабочие распределяют материал по поверхности с помощью лопат.

Следующий этап — выравнивание, оно необходимо, чтобы добиться нужного профиля после отсыпки щебня. Затем последует уплотнение, которое уменьшит пустоты между зернами щебня, чтобы основание хорошо держало нагрузку и будущее асфальтовое покрытие.

В ремонте дороги участвуют семь человек. Рабочие трудятся ежедневно с утра до вечера.