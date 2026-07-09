В Дмитровском техникуме стартовал набор на специальности пожарной безопасности

В Дмитровском техникуме началась запись на две специальности: «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства образования Московской области.

Техникум обладает обширной материальной базой, включая учебные комплексы с современным оборудованием, спортивные и тренажерные залы для физической подготовки, а также учебно-производственные мастерские. Студенты могут проходить практику в пожарно-спасательных частях города, что дает им возможность получить реальные навыки и опыт работы.

Преподаватели специальных дисциплин — это действующие спасатели и эксперты конкурса «Профессионалы», которые делятся своими знаниями и опытом с будущими специалистами. Обучение организовано таким образом, что студенты сразу погружаются в профессию: проходят стажировки в реальных пожарных частях, работают со спецтехникой и отрабатывают сценарии чрезвычайных ситуаций.

Выпускники специальности «Пожарная безопасность» востребованы как в государственных службах, так и в частных компаниях, что открывает перед ними широкие перспективы карьерного роста.

Для получения дополнительной информации и ответов на вопросы можно обратиться на Горячую линию приемной комиссии по номеру: 8 (929) 677-51-92. Контактное лицо: Анна Шахова.