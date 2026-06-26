В Дмитровском округе заложили фундамент нового производственного здания

В городе Дмитров на Промышленной улице состоялась церемония закладки фундамента будущего производственного здания. В мероприятии приняли участие директор завода «Альфа–Силтэк» Михаил Ананков и президент группы компаний «Силтэк» Елена Меланич.

Завод «Альфа–Силтэк» специализируется на производстве пломбировочных устройств, сейф-пакетов, пломб-наклеек, ушных бирок для животных, радиочастотных идентификаторов и индикаторов внешнего воздействия, в том числе с RFID-меткой. В новом цехе будут выпускать сейф-пакеты и RFID-метки.

По словам Михаила Ананкова, третий цех будет максимально роботизирован. Новое производство учредители предприятия запускают на собственные средства. Дополнительных работников руководство завода пока нанимать не собирается. В третий цех перейдут самые опытные сотрудники, которые уже имеют навык работы с современными роботизированными линиями.

На предприятии сегодня трудятся чуть более двухсот человек, среди которых есть ветераны спецподразделения антитеррора «Альфа». Поэтому неудивительно, что этот бизнес ориентирован на специализированные продукты безопасности.

Плановое завершение работ по введению в строй нового производства намечено на третий квартал 2027 года.