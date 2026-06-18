В Дмитровском округе возводят новые корпуса детских садов

В микрорайоне ДЗФС в городе Дмитров специалисты подрядной организации ведут внутренние работы в пристройке к детскому саду. Новый корпус образовательного учреждения уже построен, кровля готова. Рабочие устанавливают сантехнику, проводят коммуникации и штукатурят стены.

По словам руководителя подрядной организации Олега Салехова, готовность объекта составляет более 80%. На стройке задействовано 26 специалистов. Часть из них занимается внутренними работами, часть — благоустройством территории вокруг нового учебного корпуса.

После завершения всех работ в августе этого года объект передадут в муниципальную собственность. В новом корпусе разместятся пять групп детей на 101 место. Здание будет полностью автономным, с собственным пищеблоком и спортзалом.

Этот же застройщик возводит детский сад в жилищном комплексе «Большевик». Это будет дошкольное учреждение на 130 мест с современной столовой и кухней полного цикла, спортивным и актовым залами, уличными игровыми комплексами и прогулочными площадками.

Также в новом детском саду расположится медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда. Застройщик обещает сдать объект к концу этого года, и здание также будет передано в муниципальную собственность.