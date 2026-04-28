В Дмитровском округе водители распилили рухнувшее на дорогу дерево

В Дмитровском округе огромное дерево рухнуло на проезжую часть и полностью перегородило дорогу, из-за чего быстро образовалась пробка. Однако движение удалось восстановить благодаря водителям, которые сами вышли из машин и начали расчищать проезд. Об этом 360.ru рассказал очевидец Роман — арборист и альпинист из Дмитрова.

По его словам, они с товарищами просто ехали в потоке машин, когда увидели упавшее дерево. Никто специально их не вызывал — решение помочь приняли на месте. Роман отметил, что к распилу ствола подключились еще двое водителей, проезжавших мимо. Вместе мужчины быстро разрезали дерево на части и освободили дорогу для транспорта.

Он добавил, что за последние дни из-за непогоды подобные ситуации возникали не раз, однако городские службы реагируют оперативно и работают быстро.

В Подмосковье продолжают устранять последствия снегопада и сильного ветра, из-за которых падают деревья, повреждаются линии электропередачи и осложняется движение на дорогах.