В Дмитровском округе продолжили расчистку социальных объектов и дорог

В Дмитровском округе продолжаются работы по устранению последствий снегопада. Безопасность передвижения горожан является приоритетом, заявил в своем телеграм-канале глава населенного пункта Михаил Шувалов.

«Безопасность передвижения жителей — наш абсолютный приоритет. Поэтому мы сосредоточили основные усилия на расчистке подходов к социальным объектам, территорий населенных пунктов и маршрутов с самым интенсивным трафиком», — отметил глава Дмитровского округа.

Итоги по ликвидации последствий непогоды доложил заместитель главы округа Юрий Головков.

«Все основные маршруты прочищены: маршруты движения общественного транспорта, подходы к социальным учреждениям. И, соответственно, сейчас мы перешли в отдаленные населенные пункты, стараемся пробивать основные дороги, чтобы жители могли беспрепятственно выбраться, добраться до работы, в гости и выбраться из дома», — отметил Головков.

Дорожные службы Подмосковья продолжат работать в усиленном режиме в связи со второй волной циклона. Синоптики спрогнозировали ее приход вечером 11 января.