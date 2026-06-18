В Дмитровском филиале Мособллеса прошла уборка неликвидной древесины

В Дмитровском филиале ГАУ МО «Мособллес» продолжается программа «Здоровый и чистый лес». Специалисты провели уборку неликвидной древесины на площади свыше 53 гектаров.

В Костинском участковом лесничестве рядом с деревней Ярово и СНТ «Свет» расчистили 43,9 га лесного фонда. В Марфинском участковом лесничестве вблизи поселка Николо-Прозорово работы выполнены на площади 9,8 га.

Неликвидная древесина — это сухостой, валежник, а также деревья, ослабленные болезнями или поврежденные насекомыми-вредителями. Такие деревья не только ухудшают санитарное состояние леса, но и повышают риск возникновения и распространения лесных пожаров.

Своевременная уборка помогает оздоровить лесные насаждения, снизить пожарную опасность и сохранить экологическое благополучие территорий Дмитровского муниципального округа и городского округа Мытищи.